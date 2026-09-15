La plus grosse audience de ce début de saison de Ligue 1 est...

La plus grosse audience de ce début de saison de Ligue 1 est...

Le foot, le vrai. La meilleure audience de la saison en Ligue 1 n’a rien à voir avec le PSG, ni avec l’OM. Eh non, pensez plutôt à un bon dimanche aprem, après un apéro interminable et le classique poulet-frites… Selon RMC, c’est la victoire de Lille sur la pelouse de Troyes (2-0) qui décroche le gros lot.

La Chine, fidèle au poste

Les données de l’institut CSM indiquent que 2,15 millions de Chinois se sont posés devant leur écran pour attendre l’entrée de Renaud Ripart. La Voix du Nord affirme qu’aucun match de Ligue 1 n’y avait encore attiré autant de monde en direct.…

SW pour SOFOOT.com