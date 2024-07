La plus grande centrale solaire du Chili inaugurée dans le désert de l'Atacama

Vue aérienne de la centrale solaire CEME1 dans le désert de l'Atacama, près de la ville de Maria Elena, le 8 juillet 2024 au Chili ( AFP / Pablo ROJAS )

Le groupe énergétique Generadora Metropolitana a inauguré lundi dans le désert de l'Atacama (nord) la plus grande centrale solaire du pays, avec une capacité installée de 480 mégawatts (MW), pouvant alimenter près d'un demi-million de foyers en électricité.

"L'inauguration du projet photovoltaïque CEME1 est un pas de plus vers la fin de la dépendance de notre système électrique aux combustibles fossiles et vers la décarbonisation de notre matrice énergétique", s'est félicité le ministre chilien de l'Energie Diego Pardow dans un communiqué publié par la société à l'occasion de la mise en service de la centrale, initialement prévue en 2023.

Ce parc de 882.720 panneaux photovoltaïques s'étend sur une superficie de 435 hectares, soit 370 terrains de football.

Generadora Metropolitana est une co-entreprise détenue à parts égales par le groupe français EDF et son partenaire chilien AME.

EDF est présent au Chili depuis 2014, où il a déjà lancé plusieurs projets liés aux énergies renouvelables dans la région de l'Atacama et le nord de la capitale Santiago

La centrale solaire de Bolero (nord), composée de 475.000 modules photovoltaïques et lancée fin 2016, représentait la plus grande centrale solaire du pays jusqu'ici.

Elle avait été inaugurée fin 2016 par EDF et le Japonais Marubeni, et pouvait alimenter annuellement en électricité plus de 190.000 foyers.