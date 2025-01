La plupart des personnes tuées à la Nouvelle-Orléans avaient moins de 30 ans

Un joueur de trompette près de croix érigées près de Bourbon Street, à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), aux Etats-Unis, le 2 janvier 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Les deux plus jeunes avaient 18 ans, le plus âgé 63. Mais la plupart des 14 personnes tuées la nuit du Nouvel An dans une attaque à la voiture-bélier à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, étaient âgées de moins de 30 ans.

Des médias américains ont rendu publics quelques éléments biographiques sur ces jeunes disparus. En voici pour quatre victimes:

- Ni'kyra Cheyenne Dedeaux, 18 ans,

Originaire du Mississippi, la jeune femme devait commencer une formation universitaire d'infirmière. Sa mère Melissa Dedeaux et sa grand-mère Jessica Smith ont révélé au site Nola.com et au New York Times que leur fille et petite-fille était partie sans prévenir à la Nouvelle-Orléans pour faire la fête avec un cousin et un ami.

"Quand vos parents vous disent de ne pas sortir, je vous en conjure, écoutez-les! C'était un acte terroriste et mon bébé est dorénavant parti", pleure Mme Dedeaux sur sa page Facebook.

- Hubert Gauthreaux, 21 ans

Son ancien lycée Archbishop Shaw, en Louisiane, a annoncé sur Facebook la mort "tragique" du jeune homme dans un "acte insensé de violence".

Sa soeur aînée Brooke Gauthreaux a raconté au New York Times avoir plaisanté avec lui car il préférait aller voir un feu d'artifice à la Nouvelle-Orléans que réveillonner avec elle et leur mère. Après un texto de bonne année à minuit, les deux femmes n'ont appris l'attentat qu'au réveil mercredi matin, "en mode panique", puis, dans l'après-midi, le décès de leur fils et frère, décrit comme entièrement tourné vers les autres, sans ego.

- Martin "Tiger" Bech, 27 ans

Son ex-université de Princeton, où il jouait au football américain, a annoncé la mort de Martin "Tiger" Bech. "On ne pourrait pas trouver de surnom plus adéquat pour ce joueur de Princeton", qui a le tigre pour mascotte, a déclaré son ex-coach Charles W. Caldwell Jr., cité dans le communiqué. "Un tigre dans tous les sens du terme (...), un coéquipier adoré et un ami bienveillant".

Il était jeune trader à Wall Street à New York, a révélé sa mère Michelle Bench à la télévision NBC News, soufflant avoir juste eu le temps de lui dire adieu avant qu'il ne succombe à ses blessures à l'hôpital. L'ami qui l'accompagnait a survécu à l'attaque.

- Kareem Badawi, 18 ans

Son père Belal Badawi a raconté au New York Times que son fils et ses amis, originaires de Baton Rouge, capitale de la Louisiane, voulaient "s'amuser et faire cette année quelque chose de spécial" pour le Nouvel An, à la Nouvelle-Orléans.

Etudiant en ingénierie mécanique à l'université de l'Alabama, il était un garçon sociable qui "aimait les autres", pleure M. Badawi. Son université s'est inclinée devant une "perte qui brise le coeur".