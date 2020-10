La playmate et le Roi Pelé

Le Roi Pelé a été un amateur de playmates. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a rencontré la reine des enfants brésiliens.

Article paru initialement dans le hors-série spécial sexe de SO FOOT en 2015.

"Si elle se souvient de mes pieds, imaginez-vous le reste!"Pelé

Le 27 août 1977, le Cosmos New York affronte les Seattle Sounders en finale du Soccer Bowl. Vingt et un ans de carrière, trois coupes du monde et 1000 buts, Pelé n'est plus qu'à 90 minutes de sa petite mort. À la fin du match, face aux micros,fait couler l'eau tiède et remercie d'une voix chevrotante Steve Ross - son patron et celui de la Warner -, l'Amérique, le Brésil, Dieu, le football et tous les partenaires qui l'ont. Il rend également hommage à la mère de ses enfants, Rosemeri Cholbi, qu'il n'hésite pas à embrasser tendrement. Pour la photo. Quelques années plus tard, il avoue ne jamais avoir aimé celle qui a partagé 30 ans de sa vie :"C'est moi ou le divorce."Ça sera le divorce.Quelques jours après sa retraite et la naissance de sa fille Jessica. Rosemeri Cholbi obtient la garde des trois enfants et une confortable pension alimentaire après deux ans de procédure. Pelé, lui, est ravi. Lorsque le divorce est rendu officiel, en 1980, il communique sur sa crise de la quarantaine dans le magazine people. Sur la photo de couverture, le Roi, tout en nœud papillon douteux et sourire radieux, est lové au milieu de quatre sirènes dénudées. Luiza Brunet est l'une d'elles. Pelé n'est pas insensible à son charme.raconte-t-elle.