La plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX US valorisée à 8 mds de dollars

La plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX US, qui souhaite rivaliser aux Etats-Unis avec Coinbase, a annoncé mercredi avoir levé 400 millions de dollars, portant sa valorisation à 8 milliards de dollars.

Les fonds Paradigm, Softbank, Temasek, Greenoaks Capital, Multicoin Capital ainsi qu'un fonds de pension pour les enseignants de l'Ontario (Canada) font partie des investisseurs de ce tour de table.

L'argent levé doit permettre à FTX US "de poursuivre l'accélération de sa croissance, d'élargir sa présence aux États-Unis et de se positionner d'avantage pour devenir la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies aux Etats-Unis", a affirmé l'entreprise dans un communiqué.

Selon le site spécialisé Coingecko, le volume des échanges sur FTX US était d'un peu plus de 260 millions de dollars au cours des 24 dernières heures, bien loin derrière des mastodontes comme OKX (5,5 milliards) ou Coinbase (4,1 milliards).

Mais à la différence de ces derniers, disponibles dans plusieurs pays, FTX US est seulement accessible depuis les États-Unis.

La plateforme est en effet la filiale américaine de FTX, une société créée en 2019 et dirigée par le jeune entrepreneur Sam Bankman-Fried, 29 ans.

Selon le site de FTX, la maison mère est immatriculée à Antigue-et-Barbude, un pays insulaire des Caraïbes, tandis que son siège social se trouve aux Bahamas.

Établie en mai 2020, la plateforme FTX US est en revanche basé aux États-Unis, dispose d'une licence dans 22 Etats et insiste sur le fait qu'elle respecte à la lettre la régulation américaine sur les cryptomonnaies.

Les utilisateurs peuvent y acheter et vendre des cryptomonnaies, comme le bitcoin ou l'ether, ainsi que des jetons non-fongibles (NFT), ces certificats numériques très en vogue attestant de l'authenticité d'un objet numérique.

La plateforme a revendiqué mercredi une hausse de son volume d'échanges de plus de 600% en 2021, avec un pic à 812 millions de dollars le 11 octobre, et environ 1,2 millions d'utilisateurs actifs.

Les fonds levés par FTX US témoignent de l'enthousiasme sur le long terme des investisseurs pour ce marché en dépit de sa chute récente.

A environ 38.000 dollars, le bitcoin, plus célèbre des cryptoactifs, vaut désormais près de 50% de moins que son niveau record atteint en novembre (68.992 dollars).

Les autres grandes cryptomonnaies ont également reculé ces derniers mois, pâtissant notamment de l'aversion des investisseurs pour le risque et de la perspective d'un durcissement de la régulation dans plusieurs pays.

dho/juj/LyS