La planète Mercure devant le soleil ce lundi : un événement rare

Amoureux du ciel, ce lundi 11 novembre est jour de fête. Mercure nous rend visite. La plus petite planète de notre système solaire va passer très lentement dans l'après-midi devant le Soleil. En France métropolitaine, le spectacle démarre à 13h35 pour s'achever environ cinq heures plus tard. Un événement rare, visible partout où le ciel sera dégagé.Ce « transit », comme disent dans leur jargon les astronomes, ne se produit que treize à quatorze fois par siècle. Le prochain est pour le 13 novembre 2032. Stéphanie, une Parisienne, a assisté, scotchée, à son dernier passage le 9 mai 2016 : « C'était très troublant. Lorsqu'on voit cette minuscule bille noire progresser à un train de sénateur entre le Soleil et la Terre, on se sent vraiment fourmi au sein de l'univers, ça relativise tout ». « Ne tentez pas de suivre le spectacle à l'œil nu »Pour goûter - en toute sécurité - à ce moment quasi-métaphysique, prudence ! Il faut impérativement disposer d'un télescope avec filtre solaire ou d'un solarscope permettant d'observer sans danger le soleil par projection de son image inversée sur l'écran. « Ne tentez pas de suivre le spectacle à l'œil nu », avertit-on à l'Observatoire de Paris qui retransmet sur son site l'événement, « d'abord, parce qu'en fixant le Soleil sans protections spéciales, vous risquez des lésions oculaires graves, ensuite, parce que vous allez faire chou blanc. Même muni de lunettes d'éclipses, vous ne verrez rien. Mercure est bien trop petite ».Et c'est vrai qu'elle a tout d'une puce, cette petite planète tellurique, trois fois plus petite que la Terre. Pourquoi célèbre-t-on autant ce passage ? Mercure est la planète la plus proche du Soleil - comparativement, la Terre en est trois fois plus éloignée - ce qui l'a rendue toujours très difficilement observable. Trop d'éblouissements !Une planète petite, mais lourdeParmi les quatre planètes ...