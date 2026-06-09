La place de choix de Michael Olise dans le grand livre des Bleus

La place de choix de Michael Olise dans le grand livre des Bleus

Et Michael, Ballon d’or ? Auteur de trois pions face à la vaillante Irlande du Nord , ce lundi soir, Michael Olise a une nouvelle fois montré l’étendue de son talent dans une attaque française qui a peiné pour trouver la faille. Avec son triplé, l’ailier du Bayern Munich en est maintenant à 7 buts en 17 sélections avec l’équipe de France, soit autant qu’Ousmane Dembélé.

Platini, Djorkaeff… Olise à l’affût

Si Olise a égalé Dembélé au classement des buteurs des Bleus, il est également l e premier joueur à inscrire 7 buts avec les Bleus après ses 17 premiers matchs depuis Youri Djorkaeff en juin 1996 , qui en avait planté dix, d’après Statsdufoot.…

EM pour SOFOOT.com