« La Piscine », « Un justicier dans la ville », « Shining »... Nos choix de films classiques réédités

Tous les mois, « M Le magazine du Monde » vous propose une sélection de films réédités en Blu-ray et DVD et racontés à travers un acteur, un secret de tournage, un contexte historique...

LA LISTE DE LA MATINALE

Vous connaissez sans doute déjà ces films... Avant de les revoir, Samuel Blumenfeld vous raconte le rayonnement d'Alain Delon dans La Piscine, le mutisme de Charles Bronson sur le tournage d'Un justicier dans la ville, les trois scènes d'Orson Welles dans Le Voyage des damnés et le retour de Jack Nicholson aux racines de l'épouvante avec Shining.

La marque Delon

En 1968, Alain Delon fait ce qu'il lui plaît. Ce n'est pas un effet de la révolution étudiante de mai, contre laquelle l'acteur, qui n'a jamais fait mystère de son engagement gaulliste, a songé à organiser une manifestation. Mais plus simplement du statut patiemment bâti par l'acteur français depuis une petite décennie : Plein soleil, de René Clément, puis Luchino Visconti et Michelangelo Antonioni, un passage par Hollywood, puis sa réinstallation de plain-pied dans le cinéma français qu'il s'apprête à marquer de son empreinte. Le Delon de La Piscine agit à la fois en star et en chef d'orchestre, le signe d'un acteur maîtrisant son destin, œuvrant à l'écriture de sa propre mythologie. Il est sur le point de devenir le comédien emblématique du cinéma français des années 1970, à une période pourtant de l'histoire du pays, celle du gaullisme finissant, que Delon comprend de moins en moins.

Alain Delon et Romy Schneider, un couple uni à l'écran par sa forte attraction et par le secret partagé d'un meurtre commis dans le film qui cimente leur relation.

