La pilule abortive, au centre de la bataille pour l'accès à l'avortement aux Etats-Unis

Des pilules abortives, le 8 mai 2020 ( PLAN C / Handout )

Aux Etats-Unis, la pilule abortive est devenue le nouveau terrain de bataille entre les défenseurs et opposants au droit à l'avortement. Ces derniers tentent d'obtenir son interdiction dans tout le pays, bien qu'elle y soit une méthode très répandue, approuvée depuis plus de 20 ans.

- Dans quelle proportion est-elle utilisée? -

Plus de la moitié des avortements (53%) aux Etats-Unis en 2020 étaient médicamenteux, selon l'institut Guttmacher.

C'est moins que dans certains pays européens, comme la France, où cette méthode est autorisée depuis 1988 et où les avortements médicamenteux représentaient environ 70% des interruptions volontaires de grossesse (IVG) en 2020.

- Comment fonctionne la pilule abortive? -

La pilule abortive est différente de la "pilule du lendemain". Alors que la pilule du lendemain est prise après un rapport à risque pour éviter de tomber enceinte, la pilule abortive est prise une fois qu'une grossesse est confirmée, dans le but d'avorter.

La méthode autorisée aux Etats-Unis, comme dans de nombreux pays, emploie en fait deux médicaments. Le premier est la mifépristone (ou RU 486), qui permet de stopper le développement de la grossesse en agissant sur une hormone appelée progestérone. Le deuxième, le misoprostol, est pris entre un et deux jours plus tard, et déclenche les contractions et saignements.

Au moment de l'avortement, les femmes sont chez elles ou dans le lieu de leur choix, et non dans un établissement de santé.

- Quelle efficacité et quels risques? -

Les avortements utilisant mifépristone et misoprostol dans le délai autorisé sont très sûrs et efficaces, martèlent tous les experts.

Les grossesses sont effectivement arrêtées dans plus de 95% des cas, ont montré des études.

Les complications (flux de sang trop important, fièvre, infection, réaction allergique) nécessitant de consulter sont rares.

Point important: les pilules ne fonctionnent pas en cas de grossesse ectopique (en-dehors de l'utérus, 2% des grossesses). Une grossesse ectopique peut être détectée grâce à une échographie et doit être traitée, puisqu'elle entraîne un risque mortel pour la femme concernée.

- Quel cadre aux Etats-Unis? -

Aux Etats-Unis, la méthode utilisant mifépristone et misoprostol est autorisée par l'Agence américaine des médicaments (FDA) depuis 2000.

Elle l'était au départ jusqu'à sept semaines de grossesse, ce qui a été étendu à 10 semaines après les dernières règles. Au-delà, les femmes voulant avorter doivent avoir recours à un avortement par aspiration.

Depuis l'été dernier, une dizaine d'Etats américains ont toutefois rendu l'avortement illégal, après une décision de la Cour suprême les autorisant à légiférer eux-mêmes sur le sujet. Dans ces Etats, les avortements médicamenteux sont donc également interdits.

Mais des groupes anti-avortement cherchent à suspendre l'autorisation de la mifépristone par la FDA sur tout le territoire, y compris les Etats où l'avortement est resté légal. Cette bataille judiciaire est actuellement en cours.