La piètre efficacité du système éducatif français

On se demande souvent où les gouvernements pourraient réaliser des économies dans les dépenses publiques. En effet, dans chaque champ d'intervention de l'État, les moyens semblent manquer. Pourtant, les résultats obtenus dépendent tout autant de l'efficacité des politiques publiques menées que des moyens mis sur la table.Dans une étude qui vient d'être publiée*, l'Institut économique Molinari, un think tank libéral, montre que la France pourrait largement augmenter l'efficacité de son système éducatif au sens large. Si elle s'alignait sur les pays européens qui obtiennent les meilleurs résultats relativement aux dépenses engagées, elle pourrait économiser jusqu'à 43 milliards d'euros chaque année, soit 2 % du PIB ! Pour parvenir à cette conclusion, l'étude de l'Institut Molinari procède à trois comparaisons du système éducatif français par rapport à celui de ses voisins européens.Lire aussi Phébé - Non, les difficultés des garçons en lecture ne sont pas une fatalitéLa France investit beaucoup, pour des résultats plus que moyensElle s'intéresse d'abord à l'efficacité du système d'éducation primaire et secondaire français en observant les résultats des élèves aux fameux tests Pisa de l'OCDE (dont la nouvelle étude sera publiée cette semaine) relativement aux dépenses engagées calculées en pourcentage du PIB par habitant et au nombre d'élèves par professeur.L'auteur a mesuré la part des élèves français n'ayant...