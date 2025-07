La pétition contre la loi Duplomb approche du million de signatures

information fournie par AFP • 20.07.2025 • 11:17 •

Météo-France a étendu la vigilance orange orages à 21 départements du nord-est et du centre-est dimanche après-midi et placé l'Isère et les deux Savoie en vigilance pluie-inondations dans la soirée. Les départements, placés en vigilance à partir de 13h00 et jusqu'à ... Lire la suite