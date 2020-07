La petite histoire derrière le nouveau maillot du PSG

À l'occasion de la saison 2020/2021, qui marquera les 50 ans de son existence, le Paris Saint-Germain a enfin décidé de revenir aux sources pour son maillot domicile. Une initiative saluée par les supporters parisiens, qui sont loin d'être étrangers à ce retour de la tunique historique pensée par Daniel Hechter.

On n'a pas le même maillot, on n'a pas la même passion

Au cœur de la tribune Auteuil, Le 21 juillet dernier, Michaël Tommasi est debout au moment où le PSG et le Celtic Glasgow font leur entrée sur la pelouse verdoyante du Parc des Princes. Membre du bureau du Collectif Ultras Paris, "Mika" sait que ce match amical face aux Ecossais relève d'un double enjeu pour les ultras parisiens. D'une part, montrer à la France entière que les supporters peuvent se rendre au stade tout en respectant les gestes barrières après la polémique qu'il juge disproportionnée. D'une autre, assister à la première de leur équipe avec le maillot prévu pour le 50anniversaire de leur club de cœur. ", explique l'ultra parisien."On est au Parc, en tribune Auteuil, les joueurs ont le maillot Hechter sur les épaules... On n'est pas mal, là !""Ce fameux maillot Hechter, tunique historique créée en 1973 qui se caractérise par la fameuse suite de couleurs BBRBB (Bleu-Blanc-Rouge-Blanc-Bleu) et d'une large bande rouge au centre du maillot, a toujours été considérée comme le "véritable" maillot du PSG. Cela faisait près de dix-neuf ans, depuis la saison 2000/2001, que les plus attachés aux symboles du club espéraient la retrouver. Une longue attente, expliquée surtout par les excentricités de Nike à ce niveau mais aussi par le conflit ouvert entre les ultras et le club lors de la mise en place du plan Leproux en 2010 rendant le dialogue à ce sujet impossible. "explique Cyril Dubois, avocat du CUP.