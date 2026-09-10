La petite colère d'Alisson lui coûte cher
Une belle prune pour démarrer la saison de Premier League à Anfield. Le portier brésilien de Liverpool Alisson a été condamné à verser une amende de 9300 euros pour une attitude jugée inappropriée par la Fédération anglaise (FA). Les faits sont survenus au terme d’une rencontre frustrante pour les Reds face à Nottingham (2-2). Menés 2-0 à l’heure de jeu, les hommes d’Andoni Iraola avaient réagi en décrochant l’égalisation par l’intermédiaire d’Alexander Isak et de Victor Muñoz.
Un panneau d’affichage endommagé …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer