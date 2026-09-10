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La petite colère d'Alisson lui coûte cher
information fournie par So Foot 10/09/2026 à 14:35
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La petite colère d'Alisson lui coûte cher

La petite colère d'Alisson lui coûte cher

Une belle prune pour démarrer la saison de Premier League à Anfield. Le portier brésilien de Liverpool Alisson a été condamné à verser une amende de 9300 euros pour une attitude jugée inappropriée par la Fédération anglaise (FA). Les faits sont survenus au terme d’une rencontre frustrante pour les Reds face à Nottingham (2-2). Menés 2-0 à l’heure de jeu, les hommes d’Andoni Iraola avaient réagi en décrochant l’égalisation par l’intermédiaire d’Alexander Isak et de Victor Muñoz.

Un panneau d’affichage endommagé

MB pour SOFOOT.com

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