La "petite Amérique" allemande à l'épreuve de la présidence Trump

La population de Ramstein, en Allemagne, n'imagine plus sa ville sans la présence des militaires américains installés depuis des décennies, malgré le tournant dans les relations transatlantiques depuis le retour de Donald Trump.

Du centre de cette bourgade du sud-ouest du pays, la plus grande base militaire américaine d'Europe n'est qu'à cinq minutes et dans les rues, on croise des familles bilingues tandis que les restaurants affichent leur menu en anglais.

La présence de 50.000 soldats américains et leurs familles façonne depuis les années 1950 le quotidien de la ville de 8.000 habitants, dans la région verdoyante de Rhénanie-Palatinat.

Tous observent avec circonspection les premières semaines de Donald Trump à la Maison Blanche, qui semble tourner le dos aux Européens pour se rapprocher de la Russie.

En voyant les scènes de l'altercation au cours de laquelle le président américain a malmené son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale, Andreas Hausmann a été tellement stupéfait qu'il a "cru à des images créées par l'intelligence artificielle". "Je n'avais jamais rien vu de tel".

Propriétaire de l'hôtel America, dans le centre de Ramstein, il s'inquiète pour l'avenir de la présence américaine : "C'est EUX, la base économique dans la région, directement ou indirectement", affirme le patron dont la clientèle est composée d'une large majorité d'Américains.

"Ils font vivre les artisans, les plombiers, les petits commerces, de la boulangerie au taxi", explique-t-il, attablé au restaurant de son hôtel qui propose hamburgers et bières allemandes.

