La pelouse du terrain d’entraînement des Girondins de Bordeaux n’est plus arrosée

C’est pas qu’ils ne veulent pas, c’est qu’il ne pleut pas.

Chaque année, dès que les premières chaleurs interviennent au printemps, les pelouses s’assèchent et nécessitent plus d’arrosage. À moins qu’on ne puisse tout simplement pas le faire, comme à Bordeaux. Sud-Ouest révèle dans ses colonnes que le grand terrain d’entraînement de l’équipe professionnelle n’est plus arrosé depuis plus de deux semaines. Pourquoi ? La pompe qui permet au système de fonctionner est cassée et elle n’a toujours pas été réparée.…

QF pour SOFOOT.com