La pelouse du MetLife Stadium continue de faire parler

On peut encore changer de stade pour la finale ? Si les Bleus se sont imposés face au Sénégal, si Kylian Mbappé a encore bluffé tout son monde, ils n’étaient pas les seuls à faire parler d’eux à l’issue de la rencontre. En effet, la pelouse du MetLife Stadium de New York, où aura lieu la finale, a grandement fait jaser après la rencontre , alors qu’elle semble trop dure, trop courte, trop sèche.

Déjà source d’inquiétude avant le match, les craintes se sont confirmées et les acteurs de la rencontre n’ont pas manqué de le signaler. Compilation :…

JF pour SOFOOT.com