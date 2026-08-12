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La pelouse d’un stade de la prochaine Coupe du monde infestée de champignons ?
information fournie par So Foot 12/08/2026 à 16:45
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La pelouse d’un stade de la prochaine Coupe du monde infestée de champignons ?

La pelouse d’un stade de la prochaine Coupe du monde infestée de champignons ?

Drôle de raison de reporter un match. Selon le média britannique BBC Sport, la pelouse du stade Balaídos, antre du Celta Vigo, connaîtrait une infestation fongique . Cela aurait poussé les Galiciens à demander le report de la partie qu’ils doivent accueillir dimanche, à 21h30, face à Osasuna pour la première journée de Liga . Mais d’ici là, un délégué devra se rendre au stade de 24 870 places pour déterminer si la rencontre pourra avoir lieu .

Une excuse valable pour reporter le match ?

Objet de travaux depuis plus de dix ans, l’enceinte devrait faire partie des 11 stades espagnols qui accueilleront la Coupe du monde 2030. D’ici là, et une fois les travaux achevés, la capacité devrait tomber autour des 40 000 places.…

AC pour SOFOOT.com

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