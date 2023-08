La peine de prison contre le président de l’ESTAC confirmée en appel

En mars dernier, Aymeric Magne, président exécutif de Troyes, avait été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d’amende pour violences conjugales. Le dirigeant aubois avait alors fait appel avant de voir la sanction être entièrement confirmée ce mercredi par la cour d’appel de Reims. Au micro de France 3 Grand-Est, son avocate M e Marie-Laure Ingouf a dénoncé une enquête réalisée « vite et mal » ainsi qu’un dossier « vide et incohérent » . Toujours mécontents du verdict, cette dernière et son client ont décidé de former un pourvoi en cassation.

Les faits dont le président exécutif de l’ESTAC a été jugé coupable remontent à la nuit du 28 au 29 octobre 2022, lors d’une soirée alcoolisée terminée dans une voiture. « Il l’aurait plaquée avec le bras contre le siège en lui serrant le cou » , avait noté la procureure de la République de Troyes lors du premier procès. Malgré la rétractation de sa compagne, qui a ensuite nié la violence d’Aymeric Magne, toutes les peines ont été maintenues.…

EL pour SOFOOT.com