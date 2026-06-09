La Patrouille de France survole la Statue de la Liberté à New York

La Patrouille de France survole Manhattan, à New York, le 9 juin 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Patrouille de France (PAF) a survolé mardi la Statue de la Liberté à New York, une opération exceptionnelle organisée dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis.

Dans un ciel dégagé, huit Alpha Jet sont passés au-dessus de la célèbre statue offerte par la France en 1886, déployant leurs fumigènes aux couleurs du drapeau tricolore.

Ils avaient fait de même quelques minutes auparavant au-dessus de l'académie militaire de West Point, à 80 km au nord de New York, symbole de la coopération militaire entre les deux pays, avant de prendre la direction de Philadelphie, berceau de la Déclaration d'indépendance en 1776.

"Honnêtement, ce survol de la Statue de la Liberté, jamais j'aurais imaginé pouvoir faire ça dans ma vie", avait témoigné il y a quelques jours auprès de l'AFP le commandant Brice Beaudouin, leader de la Patrouille.

La Patrouille de France survole la Statue de la Liberté et Manhattan, à New York, le 9 juin 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

"Je m'estime déjà extrêmement chanceux de pouvoir dessiner les couleurs de notre drapeau dans l'espace français, mais de pouvoir le faire à l'étranger... Je vous avoue que ça rajoute une petite pression supplémentaire", avait-il ajouté.

Cette mission, baptisée "Liberté 250", met en relief l'appui décisif de la France aux insurgés américains en lutte contre la couronne britannique, qui fait aujourd'hui de la France "le plus vieil allié des Etats-Unis" a coutume de rappeler Washington.

Plusieurs autres survols sont prévus pendant cette mission qui s'achèvera le 5 juillet: dans le Maryland, en Virginie, au-dessus de Washington et de nouveau au-dessus de New York pour le dernier jour des festivités le 4 juillet, jour anniversaire de la Déclaration d'indépendance.

La Patrouille de France survole le fleuve Hudson à l'occasion des célébrations du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis, le 9 juin 2029 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

"Les liens qui ont été forgés dans le sang, dans les guerres, que ce soit la guerre d'indépendance, les deux guerres mondiales, on les retrouve aussi (...) au cours des engagements passés que nous avons pu avoir avec l'armée de l'air américaine", a souligné le général Pierre Gaudillière, commandant de la brigade aérienne de l'aviation de chasse.

Les huit avions de la PAF, dont la dérive arbore pour l'occasion un drapeau américain sur une face et un français sur l'autre, sont accompagnés d'un avion de transport A400M et de deux avions de remplacement, représentant au total 85 militaires.