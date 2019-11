La passion foot de Luka Don?i?

À 20 ans, Luka Don?i? est en train d'éclabousser la NBA de son talent. Avec une moyenne de 29,9 points depuis le début de la saison, le Slovène poursuit son incroyable ascension. Or, il n'y a pas que le basket dans la vie du meneur des Mavs : il est aussi un grand fan de football, et en particulier du Real Madrid, son ancien club.

Un attaquant bon dans les airs

"Il voulait pratiquer tous les sports ! Il aimait particulièrement jouer au football, mais il a rapidement été trop grand pour ce sport."Sa mère

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les suiveurs de la NBA ont encore pu se délecter de ses exploits. 35 points (6 sur 10 à trois points !), 11 passes, 10 rebonds, le tout en seulement 25 minutes passées sur le parquet : Luka Don?i? a enflammé l'American Airlines Center de Dallas lors de la démonstration des Mavs contre les Golden State Warriors (142-94). Une énième prestation de haute volée pour le joueur de 20 ans, qui dispute là sa deuxième saison en NBA et s'impose tout simplement comme l'un des tous meilleurs joueurs de la Ligue. Parcours dingue et ascension folle pour celui qui semble avoir tout d'un prédestiné. Pourtant, Luka Don?i? aurait pu emprunter une toute autre route. Celle du ballon rond. Cela s'est joué à quelques détails. Ou plutôt à quelques centimètres.Don?i? est donc né à Ljubljana, en Slovénie, en février 1999, d'un père ancien joueur de basket (tiens tiens) et d'une mère gérante de salons de beauté. Très vite, son papa souhaite le mettre sur le chemin de la grosse balle orange. Et le gamin semble plutôt doué. La légende raconte qu'il a marqué son premier panier à trois points à l'âge de 6 ans. Mais le petit Luka ne se limite pas à la pratique d'un seul sport. Il touche à tout, mais semble avoir une affection toute particulière pour le football. C'est sa mère, Mirjam Poterbin, qui l'a raconté dans une interview à EuroHoops.net, en janvier 2018. ", dit-elle.