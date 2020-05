Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Paris Games Week annulée Reuters • 08/05/2020 à 21:54









par Matthieu Cointe (iDalgo) Suite à la pandémie de coronavirus qui complique les rassemblements de foules, l'édition 2020 de la Paris Games Week est annulée. Un communiqué a été publié sur le compte twitter de l'événement pour justifier cette décision. La Paris Games Week devait se tenir du 23 au 27 octobre 2020. Cette année devait être fêté le dixième anniversaire du festival du jeu vidéo, qui rassemble plus de 300 000 personnes à chaque édition. Le salon de l'E3 et le Tokyo Game show sont aussi annulés, pour les mêmes raisons.

