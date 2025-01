La pandémie? Cinq ans après, Wuhan a tourné la page

Des voyageurs débarquent d'un ferry, le 22 décembre 2024 dans la ville chinoise de Wuhan, dans la province centrale du Hubei ( AFP / HECTOR RETAMAL )

Construit en 10 jours au début de la pandémie et symbole de la mobilisation chinoise anti-Covid, l'hôpital en préfabriqué de Wuhan est désormais à l'abandon: cinq ans après, habitants et autorités sont passés à autre chose.

Caché derrière des palissades, l'hôpital Huoshenshan aujourd'hui désaffecté avait été édifié par des milliers d'ouvriers, dans cette métropole du centre de la Chine où le virus avait été détecté pour la première fois.

Le 23 janvier 2020, face à la propagation d'un virus alors inconnu, les autorités de Wuhan avaient décrété le confinement total de la ville - qui allait durer au total 76 jours.

C'était le coup d'envoi en Chine d'une stricte politique sanitaire de contrôle des déplacements, de quarantaines obligatoires puis de tests, qui préfiguraient les bouleversements mondiaux à venir.

Aujourd'hui, les quartiers commerçants animés et les embouteillages de la ville semblent à des années-lumière des rues totalement désertes et des hôpitaux bondés, symboliques du premier confinement anti-Covid de la planète.

"Les gens vont de l'avant. Ces souvenirs sont de plus en plus flous", déclare à l'AFP Jack He, un étudiant de 20 ans qui habite à Wuhan.

Vue d'une rue de la ville chinoise de Wuhan, dans la province centrale du Hubei, le 21 décembre 2024 ( AFP / Hector RETAMAL )

Lycéen lors du confinement, il avait passé une grande partie de son année scolaire à suivre des cours en ligne à la maison.

"On a toujours l'impression que ces années ont vraiment été difficiles (...) Mais une nouvelle vie a commencé", souligne-t-il, à quelques jours du cinquième anniversaire du confinement.

Sur le site qui accueillait le marché Huanan, où les scientifiques estiment que le virus a pu passer des animaux aux humains, un mur bleu clair a été édifié pour cacher les étals désormais désaffectés.

- Journalistes suivis -

Lors du passage de journalistes de l'AFP, des ouvriers installaient des décorations pour le Nouvel An chinois sur les fenêtres du deuxième étage du marché, où se trouvent encore des boutiques d'opticiens.

Aucun signe ne vient rappeler l'importance de l'endroit.

En vérité, la ville ne compte pas vraiment de lieu d'hommage aux victimes de la pandémie.

Un agent de sécurité posté, le 24 janvier 2020, devant le marché de gros de fruits de mer de Huanan, à Wuhan, dans le centre de la Chine, où le coronavirus était apparu fin 2019 ( AFP / Hector RETAMAL )

Les commémorations officielles du confinement mettent l'accent sur l'héroïsme des médecins et l'efficacité des mesures contre l'épidémie. En dépit des critiques, souvent entendues à l'international, sur la dissimulation par les autorités des premiers cas, en décembre 2019.

Les anciens étals du marché ont été déplacés dans une nouvelle zone située hors du centre-ville.

Mais la pandémie reste un sujet sensible. Une dizaine de vendeurs de ce "nouveau marché de Huanan", comme il est appelé, refusent ainsi d'en parler.

Le propriétaire d'un stand déclare toutefois, sous couvert d'anonymat, que "les affaires ne sont plus aussi bonnes qu'avant".

Un autre explique que les gestionnaires du marché ont envoyé sur un groupe de discussion en ligne, réunissant notamment les vendeurs, des images de caméras de surveillance montrant des journalistes de l'AFP, et appelant à ne pas accepter leurs demandes d'interview.

Au moins une voiture a suivi les reporters de l'AFP durant leur séjour à Wuhan.

- "Héros" -

L'un des rares lieux de commémoration publique du confinement se trouve à côté de l'ex-hôpital de Huoshenshan: une station-service qui sert également de "base d'éducation à la lutte contre l'épidémie de Covid-19".

L'un des murs affiche une chronologie du confinement, avec des photographies décolorées du président Xi Jinping, qui avait visité Wuhan en mars 2020.

Un employé indique à l'AFP qu'un petit bâtiment situé derrière la supérette de l'établissement abritait une autre exposition, mais qu'elle n'ouvre désormais que "lorsque les dirigeants viennent la visiter".

Vue aérienne du laboratoire P4 de l'institut de virologie de Wuhan, dans la province centrale chinoise du Hubei, le 17 avril 2020 ( AFP / Hector RETAMAL )

La ville a, c'est vrai, déjà retrouvé depuis longtemps l'effervescence de l'avant-Covid.

Le matin, les habitants se pressent sur le marché animé de la rue Shanhaiguan, spécialisé dans les petits déjeuners, où ils viennent déguster nouilles ou beignets.

Dans la rue commerçante huppée de Chuhe Hanjie, les gens viennent promener leurs chiens et les jeunes sont habillés à la dernière mode, tandis que d'autres patientent pour commander des thés au lait branchés.

Une habitante de 40 ans, Chen Ziyi, estime que la notoriété acquise par la ville durant la pandémie a eu un effet finalement plutôt positif, entraînant un afflux de touristes.

"Tout le monde s'intéresse davantage à Wuhan désormais", déclare-t-elle. "Ils disent que Wuhan, c'est la ville des héros."