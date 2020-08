La paire euro-dollar commence la semaine à l'équilibre

L'euro était stable lundi face au dollar, sans nouvelle étape dans les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et alors que le plan de relance américain se fait attendre.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro grappillait 0,01% à 1,1843 dollar.

"Les principales devises ont peu évolué au cours de la nuit", a constaté Lee Hardman, analyste de MUFG.

"L'absence de gros titres pendant le week-end, notamment sur le plan commercial entre les États-Unis et la Chine, a entrainé une légère vente de dollars en séance asiatique", a complété Jeffrey Halley, de Oanda.

Les discussions commerciales prévues samedi entre la Chine et les Etats-Unis pour faire le point sur l'accord signé en janvier ont en effet été repoussées la veille, en plein regain de tensions entre les deux pays, selon des informations de presse.

Aucune date n'a été donnée pour cette nouvelle rencontre, qui devait se dérouler par vidéo interposée, selon l'agence Bloomberg.

"Le retard pris dans les négociations peut être vu comme inquiétant pour l'avenir de l'accord, mais apaisant dans une certaine mesure puisque qu'un report est préférable à une absence d'accord", a expliqué Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank

Selon Ricardo Evangelista, d'ActivTrades, le billet vert reste également sous la pression "du nombre de décès liés au Covid-19", proche de 170.000 dans le pays, et des débats sans fin entre démocrates et républicains qui "empêchent la signature d'un plan de relance financière bien nécessaire pour une économie qui compte maintenant plus de 30 millions de personnes au chômage."

Les risques de baisse du dollar "pourraient être encore plus forts car de nombreux investisseurs, y compris des grands fonds, se détournent du billet vert", qui a perdu quelque 5% face à la monnaie européenne depuis juillet, a-t-il ajouté.

