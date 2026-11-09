La “Novaya Gazeta” russe ferme ses portes, après des années de journalisme rebelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un journal contraint de quitter ses locaux après avoir été désigné « agent étranger »

* Co-fondé par Gorbatchev, il servait de refuge aux journalistes indépendants

* Muratov, rédacteur en chef fondateur, affirme que les droits constitutionnels ne s’appliquent plus

(Mise à jour avec les commentaires de Muratov aux paragraphes 2 à 4 et 10 à 12)

Le journal d'investigation russe Novaya Gazeta a cessé ses activités lundi et a quitté ses locaux du centre de Moscou, cédant à ce qu'il a qualifié de campagne de pressions exercées par l'État, qui rendait impossible la poursuite de son travail de reportage.

S'adressant aux journalistes rassemblés pour assister à la fermeture du journal, son cofondateur, Dmitri Mouratov, a lancé un appel passionné en faveur de la liberté d'expression et des droits de l'homme dans la Russie en guerre.

“Dans notre pays, ceux qui défendent la paix se voient refuser le droit de lire ce qu’ils veulent, comme nous le constatons aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

“Nous en sommes actuellement à un point où la partie de la Constitution russe qui garantit les droits politiques et civils a de fait cessé de fonctionner.”

Cette fermeture marque la fin de l’un des médias indépendants les plus influents de Russie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que cette fermeture s’inscrivait dans un “processus de rotation” au sein d’un environnement médiatique extrêmement concurrentiel.

UN JOURNAL RÉPUTÉ POUR LE COURAGE DE SES JOURNALISTES

Ce journal, réputé pour ses reportages intrépides qui ont valu à six de ses journalistes d’être assassinés au fil des ans, avait été fondé par Muratov et le dernier dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, grâce à l’argent provenant du prix Nobel de la paix décerné à ce dernier en 1990.

Inspiré par la vision de “glasnost”, ou transparence, de Gorbatchev, il est devenu l’un des journaux les plus influents de Russie et l’un des plus ardents défenseurs de la démocratie, grâce à ses enquêtes sur la corruption et à sa couverture critique de la vie politique.

Après que le président Vladimir Poutine eut déclenché une guerre à grande échelle contre l’Ukraine en 2022 et que la Russie eut imposé des lois de censure strictes, le journal a cessé la publication de son édition papier mais a continué à publier en ligne, devenant ainsi un refuge pour les journalistes indépendants qui avaient choisi de rester dans le pays.

Mais il a annoncé à la fin du mois dernier qu’il allait devoir fermer après avoir été désigné “agent étranger” et avoir reçu l’ordre de quitter ses locaux, et après que les banques ont cessé de traiter les dons des lecteurs dont il dépendait pour sa survie financière.

Muratov, co-lauréat du prix Nobel de la paix 2021, a déclaré que les gens devaient comprendre que c’était le Kremlin qui était responsable d’avoir déclenché la guerre et d’avoir réprimé la liberté d’expression.

“Nous ne pouvons pas en tenir rigueur aux citoyens eux-mêmes – en particulier à cette merveilleuse et véritablement remarquable jeune génération. Je vous invite instamment à faire la distinction entre les autorités russes et le peuple russe”, a-t-il déclaré.

Il a appelé à un cessez-le-feu plus large en Ukraine, à la suite d’une trêve de six jours dans une région, négociée par la première dame des États-Unis, Melania Trump, fin octobre.

Muratov a également réclamé la libération de ce qu’il a estimé être environ 4 000 prisonniers politiques en Russie.

Le Kremlin défend la nécessité des lois sur la censure, nie l’existence de prisonniers politiques et affirme que la Russie prend les mesures nécessaires en temps de guerre pour poursuivre les personnes se livrant à des activités subversives.

On ignore si le journal tentera de se réorganiser et de paraître sous une autre forme. Dans un long article publié sur son site web, retraçant ses dernières semaines d’existence, la journaliste Irina Vorobyova aurait déclaré que son esprit survivrait comme un “bon virus”.

“Même une explosion nucléaire ne pourrait le détruire. Il continuera à vivre en chacun de ceux qui en ont fait partie”, a-t-elle déclaré.