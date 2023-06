La Nouvelle-Zélande abandonne à la mi-temps face au Qatar en raison d'un acte raciste

Ce lundi soir, le Qatar et la Nouvelle-Zélande se rencontraient à Vienne à l’occasion d’un match amical. Malheureusement, la rencontre n’est pas allée à son terme, puisque les Néo-Zélandais ont décidé de ne pas revenir sur la pelouse pour la seconde période. La raison a été donnée sur le compte Twitter de la sélection en question : « Michael Boxall a été victime d’insultes raciales de la part d’un joueur qatari pendant la première mi-temps du match. Aucune mesure officielle n’ayant été prise, l’équipe a décidé de ne pas participer à la seconde mi-temps du match. »

Here’s the incident. You don’t hear what’s said but it’s obvious it angered the New Zealand players. https://t.co/KHv1TTdHWy pic.twitter.com/k6KpXSSZvU…

AL pour SOFOOT.com