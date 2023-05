information fournie par So Foot • 16/05/2023 à 18:21

La nouvelle trouvaille des Nantais pour demander le départ de Kita

La Jonelière continue de produire des talents.

Dans la victoire comme dans la défaite, bon nombre de supporters nantais ne cessent de réclamer le départ de la famille Kita, propriétaire du FCN depuis 2007. Et ils ont visiblement trouvé une nouvelle idée pour exprimer ce souhait. En effet, c’est en se procurant des places permettant de représenter un « KITA OUT » sur le schéma virtuel de la billetterie du site du club qu’un petit malin a pu en étonner plus d’un.…

