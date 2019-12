La nouvelle scène de la cuisine brésilienne

Ragoût de haricots rouges en version aérienne de Raphaël Rego, ananas aux fourmis rouges d'Alex Atala... De jeunes chefs brésiliens réinterprètent la gastronomie nationale. Des tables qui se distinguent au Brésil comme à Paris.

En 1979, Paul Bocuse reçoit un Télex depuis le Brésil. « Monsieur Paul, je ne veux pas rester ici », implore Laurent Suaudeau. Le maître insiste, et le sous-chef de 23 ans signe un contrat de six mois au Saint-Honoré Bocuse, le restaurant de l'Hôtel Méridien de Rio de Janeiro. Dépité, le jeune homme va se changer les idées au marché du coin, où il découvre « des produits extraordinaires », comme l'arracacha (une plante potagère) ou le tucupi (un liquide à base de jus de manioc). « J'ai pris sur mon salaire, et je les ai achetés pour dépoussiérer le menu "international" servi à l'hôtel - loup en croûte, volaille à la crème... » Quand il débarque avec son panier, le personnel lui refuse l'accès et les clients, indignés, lui reprochent de faire de la « cuisine indigène ».

« Nous sommes un pays d'immigrés, le métissage des saveurs, c'est notre force. » Raphaël Rego, chef d'OKA, à Paris

A l'époque, associer le magret de canard au tucupi est aussi saugrenu que de parler de haute gastronomie brésilienne. Dans l'imaginaire culinaire, les mets nationaux sont souvent synonymes de lourdeur, voire de fusion un brin ringarde. Trois ans plus tard, le restaurant, passé sous la tutelle de Laurent Suaudeau, est reconnu comme l'un des meilleurs de la chaîne Méridien. Aujourd'hui, à 62 ans, il dirige une école d'arts culinaires à São Paulo, où la cuisine locale a pris son envol. En quelques décennies, les champignons des Yanomami, le tucupi de Belém, la cajá-manga du Nordeste et une nouvelle génération de chefs ont sublimé la gastronomie auriverde.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr