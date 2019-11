« La nouvelle génération est prête à se désincarcérer de la société de l'automobile »

Pour Bruno Marzloff, sociologue et fondateur du cabinet Chronos, la jeunesse incarne un nouveau rapport à la mobilité.

En matière de mobilité, les alternatives décarbonées se sont multipliées, poussées notamment par les jeunes générations. Mais le besoin de se déplacer peut-il aussi évoluer, pour aboutir à une ville plus agréable et moins polluante ? Entretien avec Bruno Marzloff, sociologue, fondateur du cabinet Chronos.

Y a-t-il un « gap générationnel » dans les usages des transports ?

Les signaux de changement se multiplient. Les données comportementales recoupent ce que chacun peut mesurer dans la rue. La marche ne s'est jamais aussi bien portée en ville. Les vélos fleurissent sur des pistes qui commencent à répondre à des exigences élémentaires pour rouler en sécurité. Des protestations commencent à s'élever de toutes parts contre les SUV et autres véhicules abusivement lourds (mais l'Assemblée nationale vient de refuser de légiférer sur ce sujet). Une stigmatisation des déplacements aériens se fait jour. La glisse urbaine se déploie sur des engins improbables. En revanche, quand on quitte les villes - et quelques fois seulement le cœur des villes -, on constate une assignation à l'automobile.

S'il existe un gap générationnel, il est dans la capacité naturelle des jeunes à adopter plus rapidement des alternatives. La marche, le vélo, les trottinettes, le covoiturage, les transports publics, bref les comportements vertueux, sont surtout le fait des moins de 35 ans, et plus encore des moins de 25 ans. Et tout cela se cristallise autour d'une moindre pratique, et plus encore d'une moindre possession de la voiture. La maîtrise des applications numériques favorise aussi la mobilisation des ressources alternatives. En outre, les contraintes budgétaires des jeunes stimulent d'autres pratiques. Ils sont par exemple surreprésentés parmi les utilisateurs des cars type OuiGo. La volonté de bouger est toujours là. La démonstration a été faite que la réduction de l'usage de la voiture par le covoiturage est strictement compensée par une augmentation des déplacements ! A défaut d'une pollution moindre, on transporte plus de personnes dans un même parc automobile.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr