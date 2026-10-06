La (nouvelle) belle audience de l’équipe de France pour le dernier match de la trêve internationale

La (nouvelle) belle audience de l’équipe de France pour le dernier match de la trêve internationale

6,33 millions de fidèles pour « Zizou-Christ » . Après avoir atteint un pic vendredi soir face à l’Italie (1-1) avec 7,17 millions de téléspectateurs assis devant leur poste pour assister aux retrouvailles de Zinédine Zidane avec son bourreau transalpin de 2006, 6,33 millions de personnes ont contemplé la tardive démonstration offensive des Bleus face à la Belgique (4-1).

Médiamétrie évoque 33 % de parts d’audience pour des supporters contraints de s’armer de patience face au scénario d’une rencontre initialement mal embarquée pour l’escouade de Zidane.…

MB pour SOFOOT.com