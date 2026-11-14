La Norvège se relance face au pays de Galles

Norvège 3-1 Pays de Galles

Buts : Nusa (59 e ), Schjelderup (68 e ) et Haaland (88 e SP) pour la Norvège // Brooks (79 e ) pour le pays de Galles

Les Vikings ne meurent jamais. À la peine après trois défaites consécutives (dont une à Cardiff début octobre), la Norvège a enfin retrouvé le sourire en s’offrant le pays de Galles (3-1) . Et une finale dans trois jours au Danemark pour la qualification en quarts de finale de cette Ligue des nations, par la même occasion. Une partie qui s’est débloquée juste avant l’heure de jeu, quand Antonio Nusa a trouvé la faille après un corner mal repoussé (1-0, 59 e ) . Andreas Schjelderup pouvait ensuite s’occuper de doubler la mise sur un service d’Erling Haaland (2-0, 68 e ) .…

TB pour SOFOOT.com