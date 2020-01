La Norvège s'impose, la France troisième

par Samuel Martin (iDalgo)

Après le sprint jeudi, les femmes revenaient sur la neige d'Oberhof pour se disputer le relais comptant pour la Coupe du Monde de biathlon. Au terme d'une épreuve à suspense, c'est la Norvège qui a remporté sa troisième victoire en autant de courses. Pourtant à l'entame du dernier tir debout, les Norvégiennes était accompagnés par les Suédoises et les Françaises. Mais Hanna Oeberg et Justine Braisaz commettent des erreurs. Eckhoff file alors vers la victoire tandis que les Bleues doivent se contenter d'une belle troisième place pour décrocher leur premier podium de la saison. À noter que les Suisses, longtemps leader, terminent à la cinquième place. Prochaine et dernière étape du week-end demain pour les filles pour la Mass-Start (12h45).