La Norvège remporte le relais mixte, les Bleus se ratent par Matthieu Cointe (iDalgo) La Norvège lance parfaitement ses championnats du monde. À Antholz, le relais mixte norvégien a conservé son titre en finissant devant l'Italie (+15,6) et la République Tchèque (+30.8) après une course menée de bout en bout. Plombée par son tir, l'Équipe de France termine à la septième place. Avec un tour de pénalité dès l'entame de l'épreuve (4 fautes), puis deux pioches au tir debout, Julia Simon a très mal lancé le relais tricolore. Les trois erreurs de Justine Braisaz sur son tir couché ont définitivement mis fin aux espoirs de podium des Bleus. La course s'est ensuite transformée en séance de décrassage pour Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet, rassurants sur leurs skis. Ce dernier a même réussi un sans-faute au tir pour grappiller quelques places. Prochaine étape de ces championnats du monde, le sprint féminin, vendredi à 14h45.

