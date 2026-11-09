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La Norvège met un frein à la multiplication des centres de données liés à l'IA
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 16:06

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Le gouvernement norvégien a annoncé lundi son intention de freiner la croissance rapide des centres de données, très gourmands en énergie, provoquée par la boom mondial de l'intelligence artificielle, le pays nordique devenant ainsi le dernier en date à vouloir endiguer cet essor.

La Norvège produit plus d'électricité qu’elle n'en consomme et en est un exportateur net, mais des projections récentes suggèrent que la demande générée par ces nouveaux centres de données pourrait entraîner un déficit énergétique et une hausse des prix de l'électricité dans les années à venir.

La croissance rapide des "data centers" se heurte à une résistance dans de nombreux pays - la résistance à ces centres de données ayant été une des facteurs de la victoire des démocrates lors des récentes élections de mi-mandat aux États-Unis - les détracteurs de ce secteur affirmant qu’il crée peu d'emplois et fait grimper les prix de l’électricité.

Lundi, Statnett, l'opérateur national du réseau électrique norvégien, a temporairement suspendu les réservations de raccordements pour les nouveaux centres de données jusqu’à la mise en place d’un système d’autorisation gouvernemental destiné à gérer cette expansion.

"L’objectif est de mieux contrôler la croissance des centres de données et de veiller à ce que nous disposions des centres de données dont nous avons réellement besoin", a déclaré Torgeir Micaelsen, ministre de la Numérisation et de la Gouvernance publique, lors d'une conférence de presse.

Ce dispositif d’octroi de licences favorisera les centres de données au service de la défense, de la police et de la préparation aux situations d’urgence, des services de santé et d’autres infrastructures critiques telles que le réseau mobile et le système financier, a précisé le ministre.

Si la Norvège souhaite répondre aux besoins nationaux en matière d’intelligence artificielle, elle limitera toutefois l’accès aux terrains et à l’électricité pour les entreprises mondiales de cloud computing ou les sociétés spécialisées dans les cryptomonnaies, a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Énergie, Terje Aasland, a précisé que Statnett avait reçu, depuis le début de l’année, des demandes de raccordement pour 26.000 mégawatts de nouvelle capacité, soit plus que la capacité actuelle de la Norvège, les centres de données représentant 75% de ces demandes.

Les nouveaux centres de données devront prendre en charge les coûts engendrés par le réseau et pourraient être tenus de construire des centrales électriques au gaz, dotées notamment de systèmes de capture et de stockage du carbone, afin de produire leur propre électricité, a encore dit le gouvernement.

(Reportage de Terje Solsvik à Oslo et Stine Jacobsen à Copenhague, Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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