"La norme, c'est vous !" Les spectacles inclusifs changent le regard sur le handicap

La salle du théâtre Mogador, à Paris, en septembre 2007 ( AFP / THOMAS COEX )

Amélie, 19 ans, s'installe dans la salle de cinéma. Atteinte d'une anomalie génétique, elle peut s'exprimer bruyamment ou réagir à contre-courant. Mais cette fois, sa famille ne craint pas le regard des autres: la séance "ciné relax" est ouverte aux personnes en situation de handicap.

La salle du Grand Rex, à Paris, affiche complet en ce dimanche après-midi pluvieux. Au programme: Astérix et le Royaume de Nubie.

Quelques minutes avant le lancement du dessin animé, un petit film prévient les spectateurs: ils assistent à une séance Relax, sans publicité ni bandes-annonces, avec un volume sonore réduit afin de mieux accueillir les personnes en situation de handicap qui pourront, au cours de la séance, parler, se lever ou sortir librement. "La norme, c'est vous!", conclut le film.

Ces séances sont "aussi relax pour nous, les parents", sourit Catherine, venue avec son fils Gauthier, 18 ans, atteint d'un trouble neurodéveloppemental.

"Parfois, nous devons quitter la salle quand Gauthier parle ou tousse beaucoup. Il est déjà arrivé que des spectateurs derrière nous lancent des +chut!+ ou nous disent que nous devrions mieux élever notre fils", regrette-t-elle.

Pendant qu'Astérix et Obélix expédient dans les airs quelques centurions romains, un petit garçon traverse la salle avant de s'installer sur l'estrade, face à l'écran. Pas de réactions agacées ni de remarques exaspérées: les spectateurs attendent patiemment qu'un bénévole de l'association Culture Relax le fasse descendre en douceur.

"Notre mission, c'est d'amener vers la culture un public qui en est souvent éloigné et qui, parfois, s'auto-exclut parce qu'il ne maîtrise pas les codes", explique Pascaline Morel, chargée de communication de l'association.

En France, près de 150 lieux sont labellisés Culture Relax.

C'est le cas du théâtre Mogador, à Paris, qui organise plusieurs représentations inclusives chaque année.

En plus de ces séances, il met en place des représentations adaptées aux malvoyants et non-voyants, précédées d'un atelier tactile.

"S'adresser au plus grand nombre"

Vue de la façade du théâtre Mogador, à Paris, en février 2021 ( AFP / Bertrand GUAY )

Sur la scène, Nathan, 18 ans, manipule avec précaution un masque de hyène.

"C'est vraiment hyper immersif, ça nous permet de vraiment imaginer" les personnages, commente le lycéen à l'AFP.

Derrière eux, l'acteur qui incarne Mufasa, déjà maquillé, offre son bras à une spectatrice pour monter en haut du rocher des lions, à cinq mètres de hauteur. Le lever de rideau est prévu 30 minutes plus tard.

Dans la salle, une quarantaine de places sont prévues pour les participants à l'atelier tactile et leurs accompagnants.

Pour les parents de Nathan, venus d'Alsace, cette représentation du Roi lion est aussi le moyen de partager un moment avec leur fils, en mettant de côté son handicap.

"D'habitude", explique son père, Nicolas Fernandez, "on essaie de se coller au maximum à lui pour essayer de ne pas faire trop de bruit" en lui décrivant ce qui se passe.

"L'émotion n'a pas de frontières, pas d'origines, pas de handicaps. Alors pourquoi fermer les portes à ce public qui est demandeur et totalement légitime à être accueilli dans nos salles?", interroge Enora Le Fustec, responsable au théâtre des initiatives diversité, équité et inclusion.

Si Mogador est l'un des rares théâtres privés à proposer des spectacles adaptés, à quelques rues de là, la Comédie-Française développe son offre depuis plusieurs années.

"Notre mission de service public est de s'adresser au plus grand nombre, à celles et ceux qui peuvent être éloignés géographiquement ou socialement, ou empêchés, pour des raisons de mobilité ou de handicap", explique à l'AFP son secrétaire général, Baptiste Manier.

Sur la saison 2024-2025, 2.710 places ont été réservées par des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs.

La Comédie-Française propose des visites, des séances relax, l'audiodescription mais aussi des lunettes connectées qui permettent aux personnes atteintes de troubles de l'audition d'accéder au surtitrage et également à une traduction en langue des signes.

Les retours du public, porteur de handicap ou valide, sont toujours bons, grâce au travail d'information des bénévoles en amont.

Parfois interrompus en plein jeu, les comédiens "sont également formés afin de poursuivre sereinement le spectacle en cas de réactions inhabituelles", précise Baptiste Manier.

Des professionnels qui, finalement, préfèrent la réaction inattendue d'un spectateur handicapé à la sonnerie d'un téléphone portable.