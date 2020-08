Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La NHL de retour Reuters • 02/08/2020 à 12:01









par Adonis Vesin (iDalgo) En une minute, le hockey a repris ses droits. Une superbe lucarne de Jaccob Slavin a signé le retour de la NHL. Le défenseur a guidé les Hurricanes de la Caroline à la victoire (3-2) contre les Rangers de New York. La première victoire en tour préliminaire de playoffs, dont la série se conclura au meilleur des cinq matches. C'est sur ce même score que les Canadiens de Montreal ont disposé, après prolongation, des Penguins de Pittsburgh. Les Blackhawks de Chicago ont battu les Oilers d'Edmonton (6-4), les Islanders de New York ont écarté les Panthers de Floride (2-1) et les Flames de Calgary ont retourné les Jets de Winnipeg pour s'imposer 4-1. Cette nuit, les Français seront de retour sur la glace. Pierre-Édouard Bellemare et son Avalanche, Alexandre Texier avec les Blue Jackets et Antoine Roussel avec les Canuks. Le reste du programme : Predators - Coyotes, Bruins-Flyers et Avalanche-Blues.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.