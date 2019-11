La neige abondante perturbe circulation et réseau électrique en Rhône-Alpes

Un camion dans la neige le 15 novembre 2019 à Tournon-sur-Rhône (Ardèche) ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

La circulation sur certains axes routiers et ferroviaires restait perturbée vendredi matin en Rhône-Alpes par la neige, tombée en abondance depuis jeudi, qui a causé la mort d'un automobiliste, tué par la chute d'un arbre.

Environ 300.000 foyers étaient privés d'électricité vendredi matin, essentiellement dans les départements de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère et du Rhône, selon Enedis.

En Isère et dans la Drôme, des difficultés de circulation étaient toujours constatées par les préfectures à 07H00 sur les réseaux autoroutiers et routiers du département.

La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes demeurait interdite dans ces deux départements, notamment sur l'A7. Dans l'Isère l'A41S, l'A43, l'A48, l'A49 et l'A51 avaient en revanche rouvert à la circulation dès 08H00.

Un automobiliste de 63 ans a été tué jeudi par la chute d'un arbre alors qu'il tentait de dégager un autre arbre, tombé sous le poids de la neige sur une route de Roche (Isère).

La neige perturbe la circulation dans l'Ardèche le 15 novembre 2019 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Dans la Drôme, les difficultés se situent principalement entre Chanas et Saint-Rambert-d'Albon avec quelque 1.300 poids lourds immobilisés cette nuit sur le département, selon la préfecture qui a ajouté que la levée des restrictions de circulation aux camions seraient progressivement levées dans la matinée.

Dans l'Ain, les mesures de stockage des poids lourds sur l'A40 et l'A42 ont été levées. Les routes départementales RD38, RD82, et RD4 étaient coupées à la circulation en raison de chutes d'arbres et faisaient l'objet d'opérations de dégagement, a indiqué la préfecture.

Dans la métropole de Lyon, les conditions de circulation restaient "délicates" mais une amélioration de la situation est prévue "pour le tout début de matinée" avec la fin des chutes de neige dans l'est lyonnais depuis 06H00.

- voies ferrées coupées -

En Saône-et-Loire, seul département encore en vigilance orange vendredi matin, il n'y avait pas de difficulté de circulation sur l'A6. 950 poids lourds étaient parqués sur l'aire de Saint-Albain, dans le sens Paris-Lyon et deux nouvelles zones de stockage vont être mises en service, a prévenu la préfecture dans un communiqué.

La neige a perturbé la circulation ferroviaire en Rhône-Alpes le 15 novembre 2019 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Quant au trafic ferroviaire, les trois axes autour de Grenoble, en direction de Lyon, Valence et Veynes sont toujours bloqués en raison de chutes de branches et d'arbres sur les voies, selon la SNCF, qui a effectué une dizaine d'interventions dans la région depuis jeudi à 17H00. Au Nord de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), un TER a roulé sur un arbre, provoquant des dégâts sur le train mais sans faire de blessés.

Les lignes Le-Puy-en-Velay-Lyon et Roanne-Lyon sont également coupées en raison d'une panne d'électricité.

Quelques trains, notamment un vers Romans-sur-Isère (Drôme), ont dû être évacués et les voyageurs logés dans des hôtels, faute de correspondances, a ajouté la même source qui prévoit un trafic toujours perturbé en Rhône-Alpes vendredi.

Les transports scolaires ne sont pas assurés dans la Loire tandis que le réseau de transports en commun de l'agglomération stéphanoise est perturbé par la neige et le verglas. La desserte de certaines lignes n'est pas assurée.

En Haute-Loire, la préfecture a constaté un retour à la normale dans la nuit de jeudi à vendredi, conduisant à la levée des interdictions de circulation des poids-lourds et des transports scolaires.

