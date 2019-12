La 'Ndrangheta, la mafia calabraise qui continue de menacer l'Europe

Héritière du banditisme du XVIIIe en Calabre, l'une des régions les moins développées du sud de l'Italie, la 'Ndrangheta est aujourd'hui une véritable multinationale du crime, générant des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires grâce à ses activités multiples (enlèvements, trafic de drogue, investissements financiers, etc.). À son service : plus de 140 clans et près de 6 000 affiliés dont l'appétit a depuis longtemps dépassé les frontières de la Calabre et de l'Italie pour se lancer à la conquête de l'Europe. Sur le Vieux Continent, la mafia calabraise réinvestit les juteux revenus de ses trafics divers dans l'économie légale, au nez et à la barbe des autorités locales. La 'Ndrangheta est aujourd'hui l'une des mafias les plus puissantes du monde, présente sur tous les continents, mais aussi l'une des moins connues. On est loin de l'image véhiculée par ses s?urs napolitaine (la Camorra) ou sicilienne (Cosa Nostra). Une extrême discrétion qui fait sa force, tout comme son incroyable capacité à s'adapter à son époque tout en maintenant en vie les rites et les traditions qui font l'unité des familles 'ndranghetistes. Nicola Gratteri, célèbre procureur calabrais (depuis trente ans sous protection policière), et Antonio Nicaso*, historien des organisations criminelles, décryptent pour Le Point l'empire de la 'Ndrangheta. Comment la 'Ndrangheta est-elle aujourd'hui devenue l'une des mafias les plus puissantes du...