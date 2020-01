La NBA fait trembler le parquet de Bercy

« C'est vraiment à l'américaine, on n'a jamais vu ça en France ! » Des étoiles plein les yeux, Keryann ne s'y trompe pas au moment de décrire le show proposé ? clefs en main ? par la NBA au Palais omnisports de Paris-Bercy. Sur le papier, il s'agit d'un match de basket entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks. En réalité, on se demandait parfois, vendredi soir, si le sport n'était pas un prétexte pour mettre en place un gigantesque spectacle commercial parfaitement rodé.En Amérique, on ne consomme pas le sport de la même manière qu'en Europe. On consomme tout court, d'abord. Ensuite, le système de Ligue fermée en vigueur aux États-Unis ? adieu, le stress du maintien en première division, personne ne monte ni ne descend ? et la multiplication des rencontres (82 matchs minimum par saison et par équipe) rendent forcément les choses différentes. Mais après le premier match de saison régulière de NBA de l'histoire en France, aucun débat n'est possible, les Américains savent y faire !Tout est dans la démesure, ça claque, ça brille !« Toutes les mises en scène sont réussies, c'est un très beau spectacle, se réjouit Keryann. Tout est dans la démesure, ça claque, ça brille ! C'était un événement à ne pas louper. » Footballeur au FC Gobelins à Paris, Keryann, 18 ans, n'en est pas moins un habitué des playgrounds, et, surtout, fait partie de la génération « highlights NBA », qui se lève chaque matin en...