La NBA de retour fin juillet par Matthieu Cointe (iDalgo) La date du retour de la NBA est enfin connue ! Le ligue américaine de basket reprendra au beau milieu de l'été, le 31 juillet précisément. 22 équipes vont être sélectionnées pour se rendre au World Disney Resort d'Orlando pour y terminer la saison 2019-2020. Les franchises retenues sont les huit première de chaque conférence ainsi que toute équipe située à six victoires ou moins du huitième. Cette formule proposée par Adam Silver devait obtenir 75% d'avis favorables pour être retenue. Seul Portland a signalé son refus parmi les 30 franchises NBA. Les 22 équipes disputeront d'abord huit matches de fin de saison régulière afin de déterminer un classement finale. Cette période sera suivie de séries de play-offs traditionnelles. La saison se finira au maximum le 12 octobre, date préventive d'un match 7 de la finale. La Draft a quant à elle été annoncée le 15 octobre.

