La NBA de retour avec Milwaukee-Orlando par Adonis Vesin (iDalgo) Après trois jours de négociations, les stars de la NBA vont retrouver les parquets de la bulle d'Orlando. Tout s'était arrêté mercredi après le boycott des Bucks de Milwaukee (État où Jacob Black a reçu d'un policier ses sept balles dans le dos) de leur rencontre de play-offs face au Magic d'Orlando. Le pendant féminin de la NBA, la WNBA, a déjà repris dans la nuit de vendredi à samedi. Le programme masculin repartira à 21 h 30 par le Bucks-Magic suivi de Houston-OKC (00h30) et Lakers-Blazers (3h). Les propriétaires ont été poussés par les joueurs à davantage s'investir contre l'injustice et les discriminations sociales.

