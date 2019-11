La nationalité française offre le plus d'avantages

Pour la 8e année consécutive, la nationalité française a été désignée meilleure nationalité du monde.

La France occupe la première place du classement des meilleures nationalités du monde. ( AFP / DENIS CHARLET )

Arrivée en tête juste devant l'Allemagne et les Pays-Bas, la France occupe, pour la huitième année consécutive, la première place du classement des meilleures nationalités du monde , selon l'Indice de qualité de la nationalité de Kälin de Kochenow (QNI). Pour établir ce classement, les auteurs prennent en compte des critères internes et externes aux pays tels que la paix, la stabilité, la puissance économique, le développement humain, la liberté de voyager ou encore celle de travailler à l'étranger.

Avec son score de 83,5%, l'Hexagone prend donc cette année encore la tête du classement. La France obtient toutefois 0,3% de moins qu'en 2017-2018. Sur la deuxième marche du podium, avec un score de 82,8%, se trouvent à égalité l'Allemagne et les Pays-Bas. Le Danemark occupe la troisième place avec un score de 81,7%.

L'Europe sur le devant du classement

Les dix premières places du classement sont toutes occupées par des pays européens : Suède, Norvège, Islande, Finlande, Italie, Royaume-Uni, Irlande et Espagne. Première nation non-européenne, les États-Unis se trouvent à la 25e place du classement. D'autres grands pays sont loin derrière. La nationalité chinoise arrive en 56e position (avec 44,3%) et la nationalité russe en 62e (avec 42%). Tout en bas du classement se trouvent le Soudan du sud (15,9%), l'Afghanistan (15,4%) et la Somalie (13,8%).

La première place de la nationalité française s'explique par son niveau de stabilité, de puissance économique et de développement humain élevé, indique BFMTV. Les Français peuvent également voyager librement dans de nombreux pays : pas moins de 165 pays sont accessibles avec un passeport français sans visa préalable. Les Français peuvent également s'installer et travailler à l'étranger sans subir de formalités administratives trop lourdes.