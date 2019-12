La Nasa, victime d'une arnaque, aurait pu utiliser de l'acier... chinois pour ses fusées

Le slogan de Donald Trump « America first » a pris du plomb ou plus exactement de l'acier dans l'aile.Le ministère américain de la justice vient d'accuser un homme de 32 ans, Seongchan « Steven » Yun qui travaillait pour un fournisseur de la Nasa d'avoir falsifié des documents pour la fourniture de tubes en acier utilisés pour l'alimentation en carburant des futures fusées de la Nasa.Un contrat passé par l'agence spatiale américaine avec un fournisseur d'aciers spécifiait clairement que pour le projet de la future fusée Orion qui doit permettre aux Américains de remarcher sur la Lune à l'horizon 2024, les matériaux utilisés devaient être impérativement produits aux Etats-Unis.Des documents falsifiésSauf que cet employé de CBOL Corporation a essayé de dissimuler la provenance de Chine de tubes en acier. « À l'été 2014, Yun a géré un contrat qui exigeait que CBOL fournisse des tubes en acier inoxydable pour transporter le carburant des fusées du projet Orion », explique le ministère de la Justice avant de poursuivre : « pendant l'approvisionnement, Yun a reçu des tubes en acier originaires de Chine. Au lieu de remplacer le tube par des matériaux provenant des États-Unis, Yun a dissimulé l'origine étrangère des pièces sur la documentation qui accompagnait les pièces. » L'employé a ensuite fait expédier les tubes en acier au Kennedy Space Center et a ensuite préparé une certification assurant à tort que les tubes en acier étaient conformes à toutes les exigences de la NASA.Mais en effectuant des analyses sur ces tubes, la Nasa a découvert le pot aux roses. Seongchan « Steven » Yun vient d'être reconnu coupable de falsification. Il encourt une peine maximale de 10 ans de prison fédérale. Son audience de détermination de la peine est prévue pour le 2 mars 2020.Reste que cette affaire écorne la doctrine protectionniste de Donald Trump en montrant que des failles peuvent exister même pour ...