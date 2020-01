La Nasa découvre une autre planète de la taille de la Terre dans une «zone habitable»

La Nasa a annoncé lundi que son satellite TESS, chasseur de planètes, avait permis de découvrir une nouvelle planète de la taille de la Terre et à une distance ni trop proche, ni trop éloignée de son étoile pour que de l'eau liquide y soit peut-être présente.La planète est baptisée TOI 700 d et est relativement proche de nous : à cent années-lumière, a annoncé le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa lors de la conférence hivernale de la société américaine d'astronomie à Honolulu, à Hawaï. "Discovering TOI 700 d is a key science finding for TESS. Confirming the planet's size and habitable zone status with Spitzer is another win for Spitzer as it approaches the end of science operations this January" - Paul Hertz, astrophysics division director at @NASA pic.twitter.com/XWeLMozsv7-- NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) January 7, 2020 « TESS a été conçu et lancé spécifiquement pour trouver des planètes de la taille de la Terre et en orbite autour d'étoiles proches », a déclaré Paul Hertz, directeur de la division d'astrophysique de la Nasa.Le système a failli être raté par TESS, mais plusieurs astronomes amateurs, dont un lycéen du nom d'Alton Spencer et salué par la Nasa, ont découvert une erreur de classification initiale, ce qui a permis de comprendre la vraie nature du système. La découverte a ensuite été confirmée par le télescope spatial Spitzer. LIRE AUSSI > La Nasa lance TESS, son nouveau chasseur de planètesQuelques autres planètes de type similaire ont été découvertes auparavant, notamment par l'ancien télescope spatial Kepler, mais c'est la première par TESS, lancé en 2018.TESS fixe une partie du ciel pour détecter si des objets, des planètes, passent devant des étoiles, ce qui cause une baisse temporaire de luminosité de l'étoile. Cela permet à TESS d'inférer la présence d'une planète, sa taille, son orbite, etc. Congratulations!For those interested, I talk ...