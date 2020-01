Toujours plus grand, toujours plus fort, la maison de vente américaine Mecum Auctions fait volontiers dans le gigantisme. Elle propose aux enchères jusqu'au 12 janvier un invraisemblable catalogue d'engins à moteurs, depuis le Challenger 2 Streamliner de 1968, engin de record de vitesse de Mickey Thompson sur le lac salé, jusqu'à la supercar récente en passant par les vintages de collectionneurs.En point d'orgue de cette vacation fleuve, il y a plusieurs voitures très convoitées, dont la fameuse Mustang du film Bullitt, pilotée de main de maître par Steve McQueen dans les rues de San Francisco, et que l'acteur ne parvint jamais à racheter au modeste propriétaire, Robert Kiernan qui l'avait lui même acquise à? un détective privé. Celui-ci la tenait d'un employé de la Warner Bros qui la lui avait cédée à l'orée des années 1970, peu après la fin du tournage.La vente Mecum présente cette voiture « dans son jus », sans aucune modification ni effort de présentation, mais sous un cube de verre protecteur et avec tous les papiers qui vont en faire toute la valeur. Et notamment une lettre de l'acteur priant le propriétaire de lui vendre « la » voiture qui manquait à sa collection de 130 voitures et motos. Autant dire une perle convoitée et jamais revenue entre ses mains.Lire aussi « En Ford Mustang, se prendre pour Frank Bullitt »C'est le genre d'histoire dont raffolent les collectionneurs, ce qui distingue ce modèle particulier de...