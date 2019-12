La muse et le Petit Prince

Archives. De Consuelo Suncin, il ne resterait rien si elle n'avait ensorcelé le plus doué des auteurs de son temps, Antoine de Saint-Exupéry. Cet article est paru dans « Le Monde » du 20 mars 2005.

Sans doute naît-on muse, comme d'autres naissent comédiens, religieux ou artistes. Il faut des prédispositions. Petite fille, Consuelo Suncin, enchantait déjà sa compagne, Claudia Lars, la plus grande poétesse salvadorienne, par son "magnétisme" et sa voix "chargée de féerie". Plus tard, son imagination, son charme, son visage de madone subjugueront des écrivains tels Maeterlinck, Maurice Sachs ou Denis de Rougemont, comme les surréalistes Dali, Ernst, Miro, Breton entre autres.

Ce ne sont qu'anecdotes. De Consuelo Suncin, il ne resterait rien, pas même une ombre, si elle n'avait ensorcelé le plus casse-cou, le plus doué des auteurs de son temps, Antoine de Saint-Exupéry, et inspiré un conte devenu l'ouvrage le plus vendu après la Bible : Le Petit Prince.

Elle est la rose, bien sûr, avec sa coquetterie, sa vanité un peu ombrageuse, ses pauvres mensonges, ses épines, sa toux - elle était asthmatique. Mais aussi l'âme du livre. Il suffit de lire entre les lignes, son empreinte est partout. Dans les volcans qui encombrent la minuscule planète du Petit Prince, comme le Salvador, où elle a grandi ; dans la sauvagerie feinte du renard ; dans le serpent, énigmatique et dangereux. Et même dans la frêle silhouette de l'enfant qui dit de si belles histoires.

Consuelo venait de se réconcilier avec Saint-Ex quand il écrivit ce conte, en 1942, exilé dans une grosse maison paisible qu'elle avait dénichée non loin de New York. Et leurs amours conflictuelles sont au cœur du récit. Comme le Petit Prince revient vers sa fleur après avoir vu les autres roses et compris qu'elle est "unique au monde", Saint-Ex était revenu, après moult incartades. Comme son héros, il était incapable d'oublier cette femme-fleur, capricieuse et fragile, qui l'exaspérait mais l'attendrissait et qu'il aimera jusqu'à la fin : "Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose..."

