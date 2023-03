La multipropriété, l’avenir du football ?

Pendant que le Qatar se positionne pour racheter Manchester United, l’UEFA réfléchit à faire évoluer son règlement et à lâcher du lest concernant la multipropriété. Aujourd’hui interdite et contrôlée, sa remise en cause risquerait pourtant de bouleverser durablement le football.

C’est une déclaration qui a eu le mérite de faire réagir. Interrogé jeudi dernier par la presse anglaise, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a avoué réfléchir à une révision du règlement sur la multipropriété. Actuellement, ce principe est interdit à échelon européen. Autrement dit, un même propriétaire n’a pas le droit de détenir plusieurs clubs participants à une compétition continentale. Les Emiratis de City Group, par exemple, peuvent détenir Manchester City en Angleterre et l’ESTAC en France tant que les deux n’évoluent pas en même temps en coupe d’Europe. Le but est d’éviter la concurrence déloyale et l’entente sportive tacite.

C’est d’ailleurs l’un des points soulevés par Ceferin, lors de son interview. « C’est vrai que si vous êtes le propriétaire de deux clubs qui jouent dans la même compétition, vous pouvez dire à l’un des deux de perdre parce que vous voulez que l’autre gagne. » Mais comme l’avocat slovène semble vouloir faire évoluer cette spécificité, il ajoute « qu’en tant que joueur, pensez-vous que c’est facile de le faire ? Et pensez-vous qu’il est facile de dire à un coach de perdre le match parce que vous voulez que l’autre gagne ? » Selon lui, « on doit parler de ces règles et voir ce que l’on fait à ce sujet-là. […] Il y a de plus en plus d’intérêt dans la multipropriété. On ne doit pas juste dire non aux investissements pour des cas de multipropriété, mais on doit décider quelles règles on veut mettre en place dans ces cas-là, parce que les règles doivent être strictes. » …

Par Pierre Rondeau pour SOFOOT.com