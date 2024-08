La mousson a fait des centaines de morts depuis juin en Asie du Sud

Une route inondée à Gurgaon, dans l'Etat indien du Haryana (nord), après des fortes pluies, le 11 août 2024 ( AFP / Vinay GUPTA )

Des pluies torrentielles ont tué depuis juin des centaines de personnes en Asie du Sud, où des inondations et des glissements de terrain en cette saison de la mousson provoquent des dégâts généralisés, révèlent des données officielles mardi.

Quelque 650 morts ont ainsi été recensés en Inde, au Pakistan et au Népal.

Le service météorologique indien a mis en garde cette semaine contre des "pluies violentes" dans l'essentiel des Etats du sud et du nord-est.

Mardi, des secouristes sont à la recherche de deux personnes portées disparues après une brusque montée des eaux qui a tué neuf personnes dans le district d'Una, dans l'Etat d'Himachal Pradesh, a indiqué à l'AFP une responsable du district, Shikha Rana. Un véhicule y a été emporté par le courant, selon des témoins.

Dans l'Etat d'Uttar Pradesh (nord), au moins 17 personnes sont mortes dans des inondations depuis la semaine dernière.

Dans l'ouest, des zones désertiques du Rajasthan sont, elles, sous les eaux. Vingt-deux personnes, a minima, y ont perdu la vie depuis dimanche, selon les médias locaux.

Dans le nord du pays, l'Uttarakhand est lui aussi touché par des inondations, qui ont tué au moins 51 personnes depuis juin, selon des chiffres communiqués par le gouvernement local.

Des proches de victimes éplorés après un glissement de terrain à Meppadi, au Kerala, le 30 juillet 2024 ( AFP / Idrees MOHAMMED )

Et en juillet, plus de 200 personnes sont mortes dans l'Etat méridional du Kerala lorsque des glissements de terrain ont frappé des villages et des plantations de thé.

En mai et en juin, le pays avait déjà été aux prises avec une vague de chaleur. Jusqu'à 49,2°C avaient été mesurés dans la capitale Delhi.

Les catastrophes naturelles liées à la météo sont courantes durant cette saison s'étendant de juin à septembre mais le changement climatique accroît leur fréquence et leur gravité, selon des experts.

L'Inde est le troisième plus important émetteur de gaz à effet de serre du monde. Le pays s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2070, soit deux décennies après la plupart des pays industrialisés d'Occident.

Au Pakistan voisin, la mousson a tué 178 personnes dont 92 enfants depuis l'arrivée des pluies en juillet dans le pays, selon l'autorité en charge des catastrophes naturelles.

Au Népal, 171 personnes sont mortes depuis le début de la mousson, mi-juin, dont 109 dans des glissements de terrain, selon l'autorité en charge des catastrophes naturelles.

Plus de 40 individus sont portés disparus, et au moins 200 habitants ont été blessés.

Dans le district de Chitwan (centre), deux autocars ont été emportés par les eaux d'une rivière mi-juillet après être passés par dessus des barrières de sécurité en béton lors d'un glissement de terrain, tuant quelque 50 personnes.