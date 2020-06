Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La mortalité routière toujours en baisse en France métropolitaine malgré le déconfinement progressif Reuters • 15/06/2020 à 13:04









LA MORTALITÉ ROUTIÈRE TOUJOURS EN BAISSE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE MALGRÉ LE DÉCONFINEMENT PROGRESSIF PARIS (Reuters) - Le nombre de morts sur les routes en France métropolitaine a baissé de plus de 15% le mois dernier par rapport à mai 2019 dans le contexte des restrictions des déplacements imposées pour freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus, a annoncé lundi la sécurité routière. "Au cours du mois de mai 2020 en France métropolitaine, 205 personnes sont décédées sur les routes, contre 243 en mai 2019, soit 38 personnes tuées en moins (-15,6%) selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR)", peut-on lire dans un communiqué. Cette baisse de la mortalité routière ne concerne toutefois que les automobilistes (-52 tués), tandis que la mortalité des motocyclistes est en hausse (+21 tués) ainsi que celle des cyclistes (+7). Le nombre d'accidents corporels a quant à lui baissé de 34% pour s'établir à 3.076 contre 4.664 en mai 2019, des baisses à inscrire "dans le cadre d'une forte diminution des déplacements routiers résultant des restrictions imposées par la crise sanitaire actuelle", souligne la sécurité routière. Le confinement obligatoire, instauré le 17 mars en France pour tenter de contenir la progression de l'épidémie qui a fait selon le dernier bilan officiel plus de 29.000 morts, est progressivement levé depuis le 11 mai dernier. Depuis lundi, le déconfinement progressif de la population française s'accompagne d'une levée des restrictions de circulation aux frontières intra-européennes de la France. (Juliette Portala, édité par Henri-Pierre André)

