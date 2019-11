La montagne Stéphane Ruffier

En battant un record d'Ivan ?urkovi?, dimanche dernier, Stéphane Ruffier est entré dans la mythique histoire des Verts. Entre Monaco et Saint-Étienne, le gardien cumule plus de dix ans au plus haut niveau, plus de 400 matchs de Ligue 1, un passage en équipe de France et des statistiques qui font de lui l'une des références à son poste. Pourtant, il reste, à 33 ans, un drôle de mystère. Il était temps de le percer.

"J'étais en week-end à Clermont, d'où ma famille est originaire. Comme je savais que Stéphane était à Saint-Étienne, je lui ai proposé de me rejoindre chez mes parents. Il a accepté et est venu. Ce week-end-là, mon petit frère, qui est traiteur, m'avait demandé de l'aide pour une livraison, et Ruff nous a accompagnés. Et je l'ai retrouvé avec une caisse sous le bras."Manu Lonjon, journaliste et ami de Stéphane Ruffier

Ruffier devient le gardien le plus capé des Verts

Il faut l'imaginer en débardeur, tatouages apparents, lâché au milieu d'Orcet, un petit village du Puy-de-Dôme. À l'été 2011, Stéphane Ruffier est à un virage. Un an après avoir croqué sa première cape internationale avec les Bleus lors d'un Norvège-France, le gardien de 24 ans vient alors de quitter Monacoet de poser ses valises dans un hôtel de Saint-Étienne. Le bonhomme a déjà tout connu : la bagarre pour devenir numéro un, un transfert avorté à Lille, une Coupe du monde, une relégation en Ligue 2... Tout, sauf une journée en Auvergne, avec une caisse de mignardises sous le bras et des convives à régaler.La suite de l'histoire est racontée par le journaliste Manu Lonjon, vieil ami de Ruffier : "Les gens chuchotent, cherchent à comprendre comment un gardien international peut se retrouver Lire la suite de l'article sur SoFoot.com