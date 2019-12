La mode se prend au jeu... vidéo

Des « skins » « League of Legends » « habillés » en Louis Vuitton, des jeux et des applications qui se multiplient : le monde virtuel et celui de la mode se rapprochent. Le but ? Séduire les générations Y et Z, l'avenir du marché.

Qiyana en Louis Vuitton. Non pas Rihanna, Qiyana. En recevant ce communiqué, beaucoup se sont demandé qui était cette (nouvelle ?) star. Qiyana, aussi connue comme l'impératrice des éléments est une des héroïnes du jeu vidéo le plus populaire du moment : League of Legends. La voilà donc relookée par Nicolas Ghesquière ; même sa grande hache circulaire s'habille du monogramme Louis Vuitton. Dans l'univers parallèle des jeux vidéo, ce type de tenue s'appelle un « skin » (une tenue virtuelle et statutaire) et gloire à ceux qui l'obtiendront dans une partie.

Louis Vuitton a également dessiné la boîte du trophée du Championnat du monde de League of Legends qui a eu lieu dimanche 10 novembre à Bercy devant une salle comble (15 000 places pour 600 000 demandes). A cette occasion, a été annoncée l'arrivée pour début 2020 d'un autre « skin » destiné cette fois à Senna, autre star du jeu. Enfin, en janvier, la marque française lancera une collection capsule de « vrais » vêtements inspirés de ces personnages.

Sur « Drest », on gagne son argent en « travaillant », en organisant des séances photos par exemple. Un lien emmène ensuite le joueur vers de véritables achats sur le site Farfetch.

Si ce partenariat a tout d'une vraie offensive de masse, ce n'est qu'une des manifestations de ce nouvel engouement de la mode pour le monde des jeux vidéo. Dans son flirt avec le high-tech, la mode s'en était jusque-là tenue aux essayages virtuels de vêtements, à quelques promenades de réalité augmentée dans les coulisses. Sur Instagram, des marques ont tenté récemment l'aventure du filtre et du sticker griffé. Mais l'industrie du vêtement s'offre là un tout autre terrain de jeu, qui séduit plus d'une marque.

